Защитник «Ростова» Максим Осипенко получил награду

Защитник футбольного клуба «Ростов» Максим Осипенко стал обладателем награды как лучший игрок октября, сообщает пресс-служба команды. Он получил 4,6 балла от болельщиков из 5 возможных.Напомним, что Сергей Песьяков в этом голосовании набрал всего на одну десятую меньше, как и Кенто Хашимото (по 4,5 балла). Роман Еременко и Роман Глебов заслужили 4,3 и 4,2 балла соответственно.Максим Осипенко стал частью «желто-синих» зимой 2020 года, подписав контракт на четыре с половиной года. За «Ростов» он уже провел 22 матча за два сезона.