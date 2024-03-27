Замначальника СКЖД Константина Крята подозревают в финансовых махинациях при реконструкции Крымского моста

Фото: РЖД.

Заместителя начальника СКЖД Константина Крята подозревают в хищении 600 миллионов рублей при реконструкции Крымского моста. Пока следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СКР выясняют подробности, 57-летний чиновник находится в следственном изоляторе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».По информации следствия, в декабре 2021 года Крят возглавлял приемочную комиссию по реконструкции Крымского узла СКЖД. Оказалось, что на первом этапе работы выполнили с нарушениями. Но замначальника СКЖД все равно подписал акт приемки объекта. Подрядчику было перечислено 600 миллионов рублей.О нарушениях при реконструкции стало известно только во время эксплуатации. Для решения проблемы РЖД пришлось потратить круглую сумму. Делом заинтересовались сотрудники регионального ФСБ и ЗМСУТ. За некачественную реконструкцию будет отвечать председатель приемной комиссии Константин Крят.Он уроженец Каменска-Шахтинского. Там Крят окончил школу № 2, а затем поступил в РГУПС на факультет железнодорожной автоматики, телемеханики и связи (ЖАТС). В 1991 году он получил диплом и начал работать по профессии.О его дальнейшем карьерном пути известно немного. Последний раз он упоминался в СМИ в 2014 году. Тогда глава региона присвоил замглавного инженера СКЖД Константину Кряту звание лучшего работника транспорта Дона. Уже несколько лет сотрудник РЖД занимал должность замначальника СКЖД по вопросам строительства.