Замначальника СКЖД Константина Крята подозревают в финансовых махинациях при реконструкции Крымского моста
Заместителя начальника СКЖД Константина Крята подозревают в хищении 600 миллионов рублей при реконструкции Крымского моста. Пока следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СКР выясняют подробности, 57-летний чиновник находится в следственном изоляторе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
По информации следствия, в декабре 2021 года Крят возглавлял приемочную комиссию по реконструкции Крымского узла СКЖД. Оказалось, что на первом этапе работы выполнили с нарушениями. Но замначальника СКЖД все равно подписал акт приемки объекта. Подрядчику было перечислено 600 миллионов рублей.
О нарушениях при реконструкции стало известно только во время эксплуатации. Для решения проблемы РЖД пришлось потратить круглую сумму. Делом заинтересовались сотрудники регионального ФСБ и ЗМСУТ. За некачественную реконструкцию будет отвечать председатель приемной комиссии Константин Крят.
Он уроженец Каменска-Шахтинского. Там Крят окончил школу № 2, а затем поступил в РГУПС на факультет железнодорожной автоматики, телемеханики и связи (ЖАТС). В 1991 году он получил диплом и начал работать по профессии.
О его дальнейшем карьерном пути известно немного. Последний раз он упоминался в СМИ в 2014 году. Тогда глава региона присвоил замглавного инженера СКЖД Константину Кряту звание лучшего работника транспорта Дона. Уже несколько лет сотрудник РЖД занимал должность замначальника СКЖД по вопросам строительства.