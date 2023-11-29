В Ростовской области шестерых сотрудников СКЖД подозревают в мошенничестве

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В отношении шестерых высокопоставленных сотрудников Северо-Кавказской ж/д возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Информацию сообщили в УФСБ по Ростовской области.По версии следствия, подозреваемые похитили крупную сумму из бюджета, который был предназначен для строительно-монтажных работ во время первого этапа реконструкции Крымского узла СКЖД. Сотрудники компании подписали фальшивые акты стоимости выполненных работ и затрат на них.О какой сумме идет речь, пока не сообщается. Согласно официальным данным, на реализацию объекта выделили 1,6 миллиарда рублей.Правоохранители предполагают, что к хищению денежных средств могут быть причастны и другие сотрудники СКЖД.