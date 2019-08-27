Управление ГО и ЧС Ростова возглавил генерал-майор из Астрахани



В Управлении ГО и ЧС Ростова назначен новый руководитель. Им стал 56-летний генерал-майор внутренней службы Игорь Евстафьев.



Предыдущие девять лет Игорь Евстафьев возглавлял главное управление МЧС по Астраханской области. Всего в спасательном ведомстве он работает 49 лет. Новый руководитель управления ГО и ЧС донской столицы, выпускник Ростовского высшего командного училища ракетных войск. Второе высшее образование он также получил в Ростове, окончив в 2002 году Северо-Кавказскую академию государственной службы.



С 1994 по 2000 год специалист работал в штабе по делам ГО и МЧС в Ростове. Карьеру продолжил в Северо-Кавказском региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийный бедствий. Затем с 2004 года занимал должность заместителя начальника Южного регионального центра МЧС. В 2010 году Дмитрий Медведев назначил его начальником ГУ МЧС России по Астраханской области.

Семь лет назад Игорю Евстафьеву присвоили звание генерал-майора. До этого он дважды получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй и первой степени.

– Я намерен не ломать, а выстроить отлаженную, четко действующую систему, – прокомментировал своё назначение генерал.