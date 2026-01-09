Фото: МВД РО

В донском главке МВД России назначили начальника пресс-службы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.Владимир Юрченко получил диплом Сибирского федерального университета. В 2002 году он начал службу в органах внутренних дел, где работал в Краснотуранском РОВД на должностях дознавателя и оперуполномоченного уголовного розыска.В 2006 году Юрченко занимал пост старшего инспектора по особым поручениям в Отделе информации и общественных связей ГУВД Красноярского края.С 2007 по 2017 год он был заместителем начальника этого отдела. 17 июля 2017 года его назначили руководителем пресс-службы краевой полиции.За время службы был отмечен ведомственными наградами.