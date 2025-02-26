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Замгубернатора Ростовской области не смогла обжаловать свой арест в суде

Замгубернатора Ростовской области не смогла обжаловать свой арест в суде

Заместитель губернатора Ростовской области и министр финансов Лилия Федотова не смогла обжаловать свой арест в суде. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на Ростовский областной суд.

Напомним, что Лилию Федотову задержали 3 февраля по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке.

4 февраля Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения для Лилии Федотовой в виде заключения под стражу. Защита чиновницы не согласилась с решением отправить ее в СИЗО, и арест пытались обжаловать. Однако меру пресечения оставили прежней.
Фото: Дондей
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