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На новую должность заместителя губернатора Ростовской области назначен Артем Карцев. В его обязанности будет входить курирование деятельности представительства региона при правительстве Российской Федерации.Ранее такой должности не существовало. Возможно, назначение Карцева связано с желанием правительства Ростовской области улучшить работу своего представительства в Москве и привлечь больше федерального финансирования.Об Артеме Карцеве известно не так много. Он является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и имеет высшее юридическое образование. Ранее занимал должности заместителя директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и генерального директора научно-производственного предприятия «Гамма».