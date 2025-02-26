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На новую должность заместителя губернатора Ростовской области назначен Артем Карцев

На новую должность заместителя губернатора Ростовской области назначен Артем Карцев
На новую должность заместителя губернатора Ростовской области назначен Артем Карцев. В его обязанности будет входить курирование деятельности представительства региона при правительстве Российской Федерации.

Ранее такой должности не существовало. Возможно, назначение Карцева связано с желанием правительства Ростовской области улучшить работу своего представительства в Москве и привлечь больше федерального финансирования.

Об Артеме Карцеве известно не так много. Он является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и имеет высшее юридическое образование. Ранее занимал должности заместителя директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и генерального директора научно-производственного предприятия «Гамма».
Фото: Гамма
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