На поджигателя автомобильной заправки в Ростове завели дело о терроризме

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Появились новые подробности поджога АЗС в Ростове, который произошел 25 января. Подозреваемый на допросе заявил, что пошел на преступление по указанию мошенников.По предварительным данным, неизвестные похитили у 38-летнего дончанина личную информацию. Для того чтобы она не утекла в интернет, он согласился выполнять поручения.По требованию неизвестного в конце мужчина ограбил микрофинансовую организацию. С помощью травматического пистолета он запугал сотрудника, который отдал 87 тысяч рублей. После этого подозреваемый устроил пожар на автозаправочной станции на улице Всесоюзной. Затем он поджег ворота административного здания. После этого его задержали.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Террористический акт».