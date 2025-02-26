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Водитель легковушки сбил насмерть женщину в Ростовской области

Водитель легковушки сбил насмерть женщину в Ростовской области

В Ростовской области автомобиль сбил неустановленную женщину, которая скончалась на месте происшествия. Трагический инцидент произошел 26 февраля в 4:15 утра на автодороге «Ростов-на-Дону – Азов».

Согласно информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ 21124», мужчина 33 лет, ехал в направлении города Азова, когда внезапно перед его машиной возник пешеход. Из-за неожиданного появления женщины на дороге водитель не смог предотвратить столкновение и совершил наезд.

Прибывшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшей.
Фото: Госавтоинспекция РО
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