Водитель легковушки сбил насмерть женщину в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области автомобиль сбил неустановленную женщину, которая скончалась на месте происшествия. Трагический инцидент произошел 26 февраля в 4:15 утра на автодороге «Ростов-на-Дону – Азов».Согласно информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ 21124», мужчина 33 лет, ехал в направлении города Азова, когда внезапно перед его машиной возник пешеход. Из-за неожиданного появления женщины на дороге водитель не смог предотвратить столкновение и совершил наезд.Прибывшие на место аварии медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшей.