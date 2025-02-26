Семейная пара трагически погибла при пожаре в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области произошла страшная трагедия: в результате пожара погибли муж и жена. Происшествие случилось 26 февраля в городе Волгодонске.Огонь вспыхнул в частном доме, находящемся на участке № 419 в садовом товариществе «Волгодонской садовод». Отец и мать успели вывести из горящего дома своих сыновей, семи и тринадцати лет. Затем супруги решили вернуться в охваченное пламенем здание, чтобы спасти документы. К несчастью, они не смогли выбраться.Согласно информации от МЧС, супруги погибли из-за отравления продуктами горения.К моменту прибытия пожарных огонь охватил 35 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы 12 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, дети с ожогами были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.