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Семейная пара трагически погибла при пожаре в Ростовской области

Семейная пара трагически погибла при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области произошла страшная трагедия: в результате пожара погибли муж и жена. Происшествие случилось 26 февраля в городе Волгодонске.

Огонь вспыхнул в частном доме, находящемся на участке № 419 в садовом товариществе «Волгодонской садовод». Отец и мать успели вывести из горящего дома своих сыновей, семи и тринадцати лет. Затем супруги решили вернуться в охваченное пламенем здание, чтобы спасти документы. К несчастью, они не смогли выбраться.

Согласно информации от МЧС, супруги погибли из-за отравления продуктами горения.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил 35 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы 12 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, дети с ожогами были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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