В Ростове жители пожаловались на отсутствие отопления в автобусах №49 и №88

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Ростовчане пожаловались на отсутствие отопления в автобусах. Информацию горожане сообщили 26 февраля в соцсетях.По словам горожан, с наступлением холодов некоторые перевозчики решили сэкономить на отоплении. Один из пассажиров прокатился на автобусах № 49 Стройгородок - Центральный рынок и № 88 ВОС – площадь Карла Маркса. Все время в пути не работало отопление. Ростовчанин едва не околел.- Словно с заполярного круга. Печка не работает, на полу – каток. Безобразие! - пишет ростовчанин.В начале февраля в Ростове-на-Дону начались морозы. Столбики термометров за окном достигли -10…-15 градусов. Для местных жителей такая погода стала неожиданностью. Люди стараются как можно сильнее утепляться, чтобы не замерзнуть. Заходя в автобус, они надеются погреться, но не могут из-за отсутствия отопления.Отметим, что перевозчиком автобуса № 49 выступает АО «АТП-5», а № 88 обслуживает МУП «РТК». По маршрутам необходимо провести проверку. Не исключено, что перевозчикам придется заплатить крупный штраф.