В Ростовской области ищут пропавшую 65-летнюю жительницу Кубани

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшую 65-летнюю женщину. Последний раз Светлану Короткову видели 1 февраля.В тот день она находилась в станице Староминской Краснодарского края. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Вскоре появилась версия, что пенсионерка могла отправиться в донской регион.Согласно ориентировкам, пропавшая худощавого телосложения. Ее рост составляет около 160 сантиметров. Ситуацию осложняет то, что женщине требуется медицинская помощь.Если вы видели Светлану Короткову, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.