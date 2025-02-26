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В Ростовской области ищут пропавшую 65-летнюю жительницу Кубани

В Ростовской области ищут пропавшую 65-летнюю жительницу Кубани
В Ростовской области разыскивают пропавшую 65-летнюю женщину. Последний раз Светлану Короткову видели 1 февраля.

В тот день она находилась в станице Староминской Краснодарского края. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Вскоре появилась версия, что пенсионерка могла отправиться в донской регион.

Согласно ориентировкам, пропавшая худощавого телосложения. Ее рост составляет около 160 сантиметров. Ситуацию осложняет то, что женщине требуется медицинская помощь.

Если вы видели Светлану Короткову, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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