Фото: ФК Динамо

Полузащитник Данил Глебов мог покинуть "Ростов" еще в летнее трансферное окно. Об этом рассказал спортивный агент футболиста Павел Банатин.По словам менеджера, практически все условия контракта полузащитника со "Спартаком" были согласованы в летнее трансферное окно, оставалось лишь формальное завершение сделки."По имеющимся у меня сведениям, договорённости были достигнуты на 99%. Однако, процесс затянулся, и за неделю до закрытия трансферного окна нам сообщили, что "Спартак" в одностороннем порядке прекратил переговоры", - подчеркнул Банатин, добавив, что сумма трансфера и прочие условия, по его мнению, были одобрены обеими сторонами.Изначально трансфер Глебова оценивался в 10 миллионов евро. После полугода, проведённого в "Ростове", футболист получил новое предложение, на этот раз от "Динамо", с суммой в 8 миллионов евро. Эта сделка была заключена за два дня до закрытия трансфертного окна, и 26-летний Глебов перешёл в московский клуб.Данил Глебов родом из Томска. Футболист укрепил донской клуб в 2019 году. "Ростов" купил Глебова за 50 тысяч евро. За шесть лет игры в команде стоимость полузащитника увеличилась в разы.