В Ростовской области фура на полном ходу протаранила три легковушки

Фото: соцсети

В Ростовской области грузовик на большой скорости врезался в три стоящих автомобиля. Свидетели инцидента разместили фото с места столкновения в соцсетях.Утром 26 февраля в Новочеркасске на Баклановском проспекте произошла авария. По словам очевидцев, грузовик «Скания», двигаясь с превышением скорости, совершил наезд на машины, припаркованные около больницы.На фотографиях с места аварии заметно, что грузовой автомобиль повредил два автомобиля «Шкода» и один «Лада».По информации от ГИБДД Ростовской области, в этом ДТП никто не пострадал.