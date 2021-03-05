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В Таганроге задержали заместителя прокурора

В Таганроге задержали заместителя прокурора
В городе Таганроге задержали заместителя прокурора. Виктора Плюшкина задержали днем 6 марта сотрудники ФСБ во время передачи 100 тысяч рублей. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 290 часть 3.

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