В Ростове заключили под стражу и. о. сальского транспортного прокурора



В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения исполняющему обязанности сальского транспортного прокурора. Заседания прошло 2 марта в Пролетарском районном суде.



В отношении Сергея Охритько возбудили дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Его на два месяца заключили под стражу, сообщили в Южном СУТ СК.



Напомним, Охритько задержали 26 февраля в закусочной «Теремок» в станице Егорлыкской. Он получил от представителя охранной организации взятку в размере 160 тысяч рублей. За такую сумму сотрудник прокуратуры обещал предпринимателю общее покровительство на своей территории.



Расследование уголовного дела продолжается.