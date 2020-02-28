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В Ростове заключили под стражу и. о. сальского транспортного прокурора

В Ростове заключили под стражу и. о. сальского транспортного прокурора
В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения исполняющему обязанности сальского транспортного прокурора. Заседания прошло 2 марта в Пролетарском районном суде.

В отношении Сергея Охритько возбудили дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Его на два месяца заключили под стражу, сообщили в Южном СУТ СК.

Напомним, Охритько задержали 26 февраля в закусочной «Теремок» в станице Егорлыкской. Он получил от представителя охранной организации взятку в размере 160 тысяч рублей. За такую сумму сотрудник прокуратуры обещал предпринимателю общее покровительство на своей территории.

Расследование уголовного дела продолжается.

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