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Заключенного, сбежавшего из больницы, задержали в кафе в Ростове

Заключенного, сбежавшего из больницы, задержали в кафе в Ростове
Сбежавший несколько дней назад из больницы заключённый задержан в центре Ростова. Мужчину арестовали в антикафе на улице Филлимоновской.

Алексея Савченко, осуждённого за мошенничество, разыскивали три дня. 7 октября он пожаловался сотруднику колонии на плохое самочувствие. Тот сопроводил его до больницы, откуда заключённый сбежал.

Вечером 10 октября в полицию обратились посетители заведения, которые узнали в одном из гостей человека с ориентировки, сообщает DonDay.ru. Правоохранители выехали на место и задержали беглеца.

Добавим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, начата проверка в отношении инспектора, допустившего побег. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении младшего инспектора безопасности ИК, сопровождавшего заключенного в больницу.

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