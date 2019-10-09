Заключенного, сбежавшего из больницы, задержали в кафе в Ростове



Сбежавший несколько дней назад из больницы заключённый задержан в центре Ростова. Мужчину арестовали в антикафе на улице Филлимоновской.



Алексея Савченко, осуждённого за мошенничество, разыскивали три дня. 7 октября он пожаловался сотруднику колонии на плохое самочувствие. Тот сопроводил его до больницы, откуда заключённый сбежал.



Вечером 10 октября в полицию обратились посетители заведения, которые узнали в одном из гостей человека с ориентировки, сообщает DonDay.ru. Правоохранители выехали на место и задержали беглеца.



Добавим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, начата проверка в отношении инспектора, допустившего побег. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении младшего инспектора безопасности ИК, сопровождавшего заключенного в больницу.