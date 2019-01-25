Заказное убийство из колонии: осужденный таганрожец пытался устранить свидетеля





Осуждённый житель Таганрога из колонии пытался организовать убийство свидетеля по своему делу.



39-летний мужчина, отбывающий срок за тяжкие преступления, заказал ростовчанину убийство свидетеля, выступавшего по его делу. Наёмному убийце он пообещал за услуги 400 тыс. руб. По договору киллер должен был все обставить под несчастный случай. Исполнитель сначала согласился, а позже пришёл в полицию и обо всём рассказал.

- Действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции подготовили доказательства якобы совершенного убийства, а именно - фотографию жертвы с нанесенным гримом, имитирующим телесные повреждения, полученные при падении с высоты, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Ростовской области Галина Гагалаева.



28 января, после того как заказчик получил доказательства убийства, ему было предъявлено обвинение в заказном убийстве.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.