В Ростовской области осудили мужчину за убийство при превышении пределов необходимой обороны

В Аксае суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Долгое время подозреваемый скрывался за пределами России.Убийство произошло в ночь на 2 января 2004 года. Между 58-летним жителем Аксая и его племянником произошла ссора. Во время потасовки мужчина стал угрожать своему дяде ножом. Защищаясь, тот схватил табурет и несколько раз ударил им племянника по голове. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу, где он скончался.После случившегося подозреваемый в убийстве уехал из города. Заочно ему было предъявлено обвинение, после чего он был объявлен в федеральный розыск. Задержать мужчину удалось только в августе 2019 года. Как выяснилось, всё это время он был за пределами страны.Суд приговорил аксайчанина к исправительным работам на срок 1 год 5 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.