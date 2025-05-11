Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в Ростовской области с начала 2025 года

ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в Ростовской области с начала 2025 года

ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в Ростовской области с начала 2025 года. Обновленные данные опубликовали на информационно-аналитическом портале ведомства.

С января 2025 года в Ростовской области родилось больше мальчиков, чем девочек.

В первые четыре месяца текущего года наиболее востребованными именами для новорожденных мужского пола оказались Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей.

При выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение Софии, Еве, Марии, Варваре и Анне.

Интересно отметить, что указанные имена лидировали по популярности и в предыдущем, 2024 году.

В списке редких мужских имен, которыми нарекали младенцев с начала текущего года, значатся Абдулхамид, Николас, Данат, Барыш и Гагик.

В свою очередь, среди женских имен редко встречались Рада, Хадидже, Святослава, Гульбес и Эвелиса.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.