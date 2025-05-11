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ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в Ростовской области с начала 2025 года. Обновленные данные опубликовали на информационно-аналитическом портале ведомства.С января 2025 года в Ростовской области родилось больше мальчиков, чем девочек.В первые четыре месяца текущего года наиболее востребованными именами для новорожденных мужского пола оказались Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей.При выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение Софии, Еве, Марии, Варваре и Анне.Интересно отметить, что указанные имена лидировали по популярности и в предыдущем, 2024 году.В списке редких мужских имен, которыми нарекали младенцев с начала текущего года, значатся Абдулхамид, Николас, Данат, Барыш и Гагик.В свою очередь, среди женских имен редко встречались Рада, Хадидже, Святослава, Гульбес и Эвелиса.