Задержанного по делу аксайских рынков Карима Бабаева отправили в СИЗО на два месяца
Бизнесмена Карима Бабаева, задержанного по делу аксайских рынков, отправили в СИЗО. Предприниматель проведет в следственном изоляторе два месяца. Об этом 9 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Ленинский районный суд избрал меру пресечения еще 16 июня. Однако самого Карима Бабаева найти не удалось. Позже его объявили в международный розыск. Бизнесмена задержали через несколько месяцев в пределах Ростова. По решению суда, срок меры пресечения исчисляется с момента фактического задержания. А значит, в СИЗО Бабаев останется до 9 января 2022 года.
Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых «Организация преступной организации», «Мошенничество, совершенное ОПГ», «Незаконное предпринимательство, совершенное ОПГ и сопряженное с извлечением дохода в крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления ОПГ».
Помимо Бабаева, фигурантами дела аксайских рынков стали 14 человек, включая его сыновей Вадима и Эдуарда, а также экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко. Из них девять также находятся в СИЗО.