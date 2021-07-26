Аксайского бизнесмена Карима Бабаева объявили в международный розыск
Силовики объявили в международный розыск аксайского бизнесмена Карима Бабаева. О том, что организатора ОПГ будут искать через Интерпол, сообщил замгенпрокурора в ЮФО Андрей Кикоть в ходе коллегии.
После задержания экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко бизнесмен уехал из России. Следователи предполагали, что он мог сбежать в Турцию или Азербайджан.
Напомним, Борзенко и семью Бабаевых подозревают в ряде преступлений. По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками площадью порядка 19 гектаров. Их стоимость составляет более 426 миллионов рублей. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Также участников ОПГ подозревают в легализации порядка 13 миллионов рублей.
Борзенко и сыновей Бабаева, Вадима и Эдуарда, задержали и отправили в СИЗО. Отца братьев разыскивали несколько месяцев. Теперь к поискам подключится Интерпол.