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Аксайского бизнесмена Карима Бабаева объявили в международный розыск

Аксайского бизнесмена Карима Бабаева объявили в международный розыск
Силовики объявили в международный розыск аксайского бизнесмена Карима Бабаева. О том, что организатора ОПГ будут искать через Интерпол, сообщил замгенпрокурора в ЮФО Андрей Кикоть в ходе коллегии.

После задержания экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко бизнесмен уехал из России. Следователи предполагали, что он мог сбежать в Турцию или Азербайджан.

Напомним, Борзенко и семью Бабаевых подозревают в ряде преступлений. По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками площадью порядка 19 гектаров. Их стоимость составляет более 426 миллионов рублей. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Также участников ОПГ подозревают в легализации порядка 13 миллионов рублей.

Борзенко и сыновей Бабаева, Вадима и Эдуарда, задержали и отправили в СИЗО. Отца братьев разыскивали несколько месяцев. Теперь к поискам подключится Интерпол.

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