В Ростове по делу аксайских рынков задержали бизнесмена Карима Бабаева
В Ростове-на-Дону задержали аксайского бизнесмена Карима Бабаева. Об этом стало известно днем 9 ноября.
По информации источника Rostov.ru, предпринимателя задержали около 14 часов. При каких обстоятельствах и где именно это случилось, пока не известно.
Напомним, Карима Бабаева подозревают в ряде преступлений вместе с его сыновьями Эдуардом и Вадимом и экс-главой Аксайского района Виталием Борзенко. По версии следствия, они незаконно завладели шестью земельными участками площадью порядка 19 гектаров. Их стоимость составляет более 426 миллионов рублей. Предположительно, за 21 год предпринимaтелям удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Также их подозревают в легализации порядка 13 миллионов рублей.
Помимо Карима Бабаева, по делу аксайских рынков задержали 14 фигурантов, включая его сыновей. Бизнесмена тем временем объявили в международный розыск. Следователи предполагали, что он мог сбежать в Турцию или Азербайджан. Однако через несколько месяцев Карим Бабаев оказался в Ростове.