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Сыновья бизнесмена Карима Бабаева останутся в СИЗО Ростова до августа

Сыновья бизнесмена Карима Бабаева останутся в СИЗО Ростова до августа
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения сыновьям бизнесмена Карима Бабаева. Эдуард и Вадим останутся в СИЗО до 11 августа.

Их подозревают в ряде преступлений: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Незаконное предпринимательство организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Отмывание денег организованной группой в особо крупном размере».

Вадим и Эдуард являются подозреваемыми по одному делу с главой Аксайского района Виталием Борзенко, директором Аксайского рынка Иваном Ситько и своим отцом - Каримом Бабаевым. Фигурантов уголовного дела, кроме последнего задержали и отправили в СИЗО еще в апреле. Карима Бабаева до сих пор разыскивают.

По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками площадью порядка 19 гектаров. Их стоимость составляет более 426 миллионов рублей. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Также участников ОПГ подозревают в легализации порядка 13 миллионов рублей.

После их задержания на крупнейшие аксайские рынки с проверкой нагрянули силовики. «Атлант», «Овощной», «Алмаз» и «Строительный» закрыли, лишив работы и средств к существованию тысяч предпринимателей. Торговцы до сих пор пытаются отстоять свои права. Они написали десятки жалоб в прокуратуру Ростовской области и собрали более 16 тысяч подписей в поддержку петиции с просьбой вернуть их рабочие места. Однако вопрос так и не решился.

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