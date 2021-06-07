Сыновья бизнесмена Карима Бабаева останутся в СИЗО Ростова до августа
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения сыновьям бизнесмена Карима Бабаева. Эдуард и Вадим останутся в СИЗО до 11 августа.
Их подозревают в ряде преступлений: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Незаконное предпринимательство организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Отмывание денег организованной группой в особо крупном размере».
Вадим и Эдуард являются подозреваемыми по одному делу с главой Аксайского района Виталием Борзенко, директором Аксайского рынка Иваном Ситько и своим отцом - Каримом Бабаевым. Фигурантов уголовного дела, кроме последнего задержали и отправили в СИЗО еще в апреле. Карима Бабаева до сих пор разыскивают.
По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками площадью порядка 19 гектаров. Их стоимость составляет более 426 миллионов рублей. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Также участников ОПГ подозревают в легализации порядка 13 миллионов рублей.
После их задержания на крупнейшие аксайские рынки с проверкой нагрянули силовики. «Атлант», «Овощной», «Алмаз» и «Строительный» закрыли, лишив работы и средств к существованию тысяч предпринимателей. Торговцы до сих пор пытаются отстоять свои права. Они написали десятки жалоб в прокуратуру Ростовской области и собрали более 16 тысяч подписей в поддержку петиции с просьбой вернуть их рабочие места. Однако вопрос так и не решился.