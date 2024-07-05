Забивший до смерти приятеля житель Ростовской области получил 9 лет «строгача»

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В Ростовской области вынесли приговор 32-летнему мужчине, до смерти забившему приятеля. По информации региональной прокуратуры, он проведет 9 лет в колонии строгого режима.Жуткое ЧП случилось в поселке Водопадном Аксайского района. Днем 19 октября 2023 года мужчины встретились дома у одного из них — на улице Совхозной, 20. Между ними произошел скандал, который перерос в драку. Один из них жестоко избил второго. От полученных травм 37-летний мужчина скончался.В отношении его приятеля возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Аксайский районный суд признал мужчину виновным и вынес приговор, но он пока не вступил в законную силу.