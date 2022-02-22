За сутки в Ростовскую область эвакуировали более шести тысяч беженцев Донбасса

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовскую область продолжают эвакуировать людей из Донецкой и Луганской народных республик. По данным на 25 февраля, за последние сутки границу с донским регионом пересекли 6 203 беженца Донбасса. Об этом сообщили в ПУ ФСБ России по Ростовской области.Половина новых прибывших - дети (3 182 человека). Все беженцы уже получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства перечисляют на счета граждан ЛДНР.По состоянию на 8 часов, из Ростовской области отправили 20 поездов в другие субъекты России. Число пассажиров превысило 12 тысяч человек.Напомним, что 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о вынужденной эвакуации граждан. Прежде всего вывозили детей, женщин и пожилых людей. Все прибывшие на территорию Ростовской области получили кров, горячее питание, медицинскую и психологическую помощь. Люди до сих пор прибывают в пункты временного размещения. Детей записывают в местные школы, а родителям предлагают работу.