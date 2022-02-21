За сутки более 20 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Ростовской областью

Фото: Правительство Ростовской области.

В Ростовскую область эвакуировали более 15 тысяч жителей Донбасса за последние сутки. Об этом 23 февраля сообщили в региональном ПУ ФСБ России.Прибывающих беженцев размещают во временных пунктах. Там им предоставляют горячее питание и теплую одежду. Кроме того, все эвакуированные проходят медосмотр, в том числе на ОРВИ и коронавирус. Людей, нуждающихся в срочной госпитализации, доставляют в больницы. А детей тем временем уже записывают в местные школы, родителям предлагают работу. В приоритете - учителя и врачи. Также граждан ЛДНР принимают в Курской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Белгородской, Рязанской, Липецкой и Пензенской областях.Напомним, что 21 февраля Россия признала ДНР и ЛНР независимыми и суверенными республиками. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и республик в прямом эфире с официальным заявлением. С ДНР и ЛНР также подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи.