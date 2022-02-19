В Ростовскую область эвакуировали более 20 тысяч беженцев из Донбасса за сутки
Границу с Ростовской областью за минувшие сутки пересекли более 20 тысяч человек, которых эвакуировали из Донбасса. Наплыв беженцев продолжается. Об этом сообщает пресс-служба регионального ПУ ФСБ России.
Прибывающих людей размещают во временных пунктах. Там они могут отдохнуть, получить теплую одежду и горячее питание. Также всех эвакуированных осматривают медики, в том числе и на наличие ОРВИ и COVID-19. Всех, кому нужна срочная госпитализация, доставляют в больницы. Кроме того, беженцы могут написать заявление на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Среди прибывших много детей. Их уже начали зачислять в школы Ростовской области. В ближайшее время ребята смогут снова сесть за парты.
Напомним, что 21 февраля Россия признала ДНР и ЛНР независимыми и суверенными республиками. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и республик в прямом эфире с официальным заявлением. С ДНР и ЛНР также подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи.