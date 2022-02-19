В Ростовской области беженцы Донбасса могут получить особый статус

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Жители Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированные в Ростовскую область, могут получить особый статус - вынужденных переселенцев. Либо стать лицами, получившими временное убежище. Об этом 22 февраля сообщил замглавы донского региона Михаил Корнеев в ходе межведомственного совещания.Беженцев с российским гражданством поставят на регистрационный учет, а граждан других стран - на миграционный. Люди, не имеющие гражданства РФ, получают индивидуальные консультации сотрудников подразделений по вопросам миграции. Специалисты рассказывают о том, что необходимо для получения какого-либо статуса. Без постановки на учет граждане другого государства не смогут долго находиться на территории России. Поэтому всем прибывшим жителям ДНР и ЛНР необходимо получить определенный статус.За последние несколько дней границу РФ пересекли более 100 тысяч человек, проживающих в Донбассе. Их разместили в пунктах временного размещения в субъектах России. Там люди получают горячее питание, бесплатную медпомощь. Кроме того, всем им уже начали перечислять единовременную выплату - 10 тысяч рублей. Материальную помощь получили порядка двух тысяч беженцев. Детей начали зачислять в местные школы, а их родителям - предлагать работу. В приоритете на Дону - медики и педагоги.