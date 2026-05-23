В Ростове на Театральной площади представили новые автобусы
В Ростове на Театральной площади представили новые автобусы. Ростовчане заметили презентацию нового общественного транспорта утром 23 мая.
На главной площади донской столицы в ряд выстроились несколько десятков машин. Некоторые автобусы украсили яркими шарами.
Этот транспорт уже прибыл в Ростов. В ближайшее время его планируют вывести на городские маршруты.
У некоторых очевидцев появилась надежда, что дополнительные автобусы направят в Суворовский и Левенцовку.