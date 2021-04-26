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За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 202 человека

За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 202 человека
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 202 человека. По данным на 27 апреля, за период пандемии COVID-19 поборол 78 121 человек, что составляет 89,5%.

Стационарное лечение получают 1 990 пациентов ковидных госпиталей. Из них 23 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. У таких пациентов поражены более 75% легких. Чтобы обеспечить их кислородом, медики используют трахейные трубки. Еще 189 дончан получают кислород через маски и мундштуки. Врачи постоянно следят за уровнем сатурации (количества кислорода) в крови у пациентов.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 87 274 жителей донского региона. Из них 230 подхватили инфекцию за минувшие сутки. По информации областного правительства, большинство новых зараженных - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Более четырех тысяч пациентов ковидных госпиталей скончались от вируса.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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