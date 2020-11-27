За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 334 человека

COVID-19 заболело рекордное число жителей Ростовской области за месяц. Информация об этом появилась 30 ноября на сайте стопкоронавирус.рф.За минувшие сутки врачи выявили опасную инфекцию у 334 человек. За прошедший месяц это рекордное количество заболевших дончан. Всего за период пандемии вирус подхватили 40 007 человек. По числу зараженных Ростовская область остается на шестом месте в России. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва (605 724 человека), Санкт-Петербург (125 907 человек), Московская (111 026 человек), Нижегородская (54 485 человек), Свердловская области (46 326 человек). В настоящее время с COVID-19 борются 6 282 жителя донского региона.Число жертв коронавируса также продолжает расти. За последние 24 часа от новой инфекции скончались 15 человек, а общее количество умерших достигло 1 326.