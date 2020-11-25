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За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 317 человек

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 317 человек
Количество дончан, зараженных коронавирусом, приблизилось к 40 тысячам. Актуальная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф 27 ноября.

За минувшие сутки COVID-19 подхватили 317 человек. В настоящее время коронавирусом болеют 6 112 жителей Ростовской области, а общее количество зараженных за период пандемии составило 39 023 человека.

Растет и число смертей от опасной инфекции. За последние 24 часа жертвами нового вируса стал 21 человек - рекордное количество в ноябре. Всего COVID-19 забрал жизни 1 273 жителей региона.

В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу многие медучреждения закупают кислородные баллоны для тяжелобольных дончан. Так, ЦГБ Батайска и Центральная горбольница имени Н. А. Семашко заключили контракт на поставку необходимого газа с ЗАО «Кубаньтехгаз». По условиям договора в медучреждение Батайска поставят 46,5 тысячи баллонов, а в ростовскую ЦГБ - 120 тысяч.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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