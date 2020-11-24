В Ростовской области за сутки 315 человек заболели коронавирусом

Количество дончан, зараженных COVID-19, превысило 38,5 тысячи. Актуальные данные 26 ноября опубликовал портал стопкоронавирус.рф.За прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 315 человек. Ростовская область по общему количеству заболевших занимает шестое место по России - 38 706 человек. На лидирующих позициях остаются Москва (577 177), Санкт-Петербург (111 133) и Московская область (106 770). Четвертое и пятое места - у Нижегородской (52 633) и Свердловской (44 775) областей соответственно. Всего в стране выявлено 2 187 990 случаев.Растет и количество смертей: в Ростовской области жертвами коронавируса стали 1 252 человека, среди которых 16 умерли за минувшие сутки.