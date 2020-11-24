В Ростовской области за сутки 315 человек заболели коронавирусом
Количество дончан, зараженных COVID-19, превысило 38,5 тысячи. Актуальные данные 26 ноября опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 315 человек. Ростовская область по общему количеству заболевших занимает шестое место по России - 38 706 человек. На лидирующих позициях остаются Москва (577 177), Санкт-Петербург (111 133) и Московская область (106 770). Четвертое и пятое места - у Нижегородской (52 633) и Свердловской (44 775) областей соответственно. Всего в стране выявлено 2 187 990 случаев.
Растет и количество смертей: в Ростовской области жертвами коронавируса стали 1 252 человека, среди которых 16 умерли за минувшие сутки.