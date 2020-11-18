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За сутки подозрения на коронавирус выявили у 267 человек в Ростовской области

За сутки подозрения на коронавирус выявили у 267 человек в Ростовской области
В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся более 22,5 тысяч человек. Об этом 20 ноября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки количество людей с подозрениями на коронавирус выросло до 22611 человек. Всего за период пандемии медицинское наблюдение охватило 116,81 тысяч человек, из которых у 94,2 тысяч подозрения не подтвердились.

Число зараженных в регионе достигло 36834 человек, при этом 311 из них подхватили опасную инфекцию за последние 24 часа. Также в регионе зарегистрирован новый рекорд по количеству смертей от коронавируса - 20 человек, по данным 20 ноября. Среди них семь женщин в возрасте от 71 до 82 лет и тринадцать мужчин от 61 до 88 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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