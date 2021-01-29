За сутки пациентами с COVID-19 стали 370 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 370 человек. С начала пандемии по 2 февраля число инфицированных достигло 64 437 дончан.
По количеству зараженных донской регион занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое - в стране. Лидирующей тройкой остаются Москва (933 810 человек), Санкт-Петербург (337 442) и Московская область (194 863). На четвертой и пятой позициях находятся Нижегородская (85 363) и Свердловская (71 145) области соответственно. По информации портала стопкоронавирус.рф, всего инфекцию выявили у 3 884 730 россиян.
Увеличилось и количество смертей от COVID-19. Всего от вируса скончались 470 027 пациентов РФ, из которых 2 667 были жителями Ростовской области.
Несмотря на напряженную ситуацию по коронавирусу, в донском регионе ввели небольшие послабления карантинных мер. С 1 февраля кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи, а также открыли кассы театров и музеев.