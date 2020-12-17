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За сутки коронавирусом заболели 392 жителя Ростовской области

За сутки коронавирусом заболели 392 жителя Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа инфекцию подхватили 392 человека - очередной рекорд с начала пандемии.

По состоянию на 19 декабря донской регион занимает первое место по числу зараженных в Южном федеральном округе и шестое в России (47 006 человек). На лидирующих позициях находятся Москва (728 637 человек), Санкт-Петербург (197 054 человека) и Московская область (136 644 человека). На четвертом месте - Нижегородская область (63 804 человека), а на пятом - Свердловская (53 740 человек). По информации портала стопкоронавирус.рф, всего в стране зафиксировано 2 819 429 случаев инфицирования коронавирусом.

Число жертв нового вируса продолжает расти. За сутки инфекция унесла жизни 25 дончан. Всего за период пандемии от COVID-19 скончались 1 807 человек.

В Ростовской области продолжают действовать ограничения. Массовые мероприятия запретили с 22 до 7 часов, допустимая вместимость в кинозалах сократилась до 25%, а ледовые катки в торгово-развлекательных центрах закрыты. Под запретом оказалось и использование пиротехники.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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