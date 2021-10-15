За сутки от коронавируса выздоровели 208 человек в Ростовской области

В Ростовской области растет количество выздоровевших от COVID-19. За сутки с 18 по 19 октября инфекцию побороли 208 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 125 831 человека, болевшего коронавирусом.В стационарах находятся 4 917 пациентов. Еще 384 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород через мундштуки и маски.Кроме того, 46 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они получают кислород с помощью эндотрахеальных трубок. Чтобы люди не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому.Ежедневно медики выявляют все больше случаев инфицирования COVID-19. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 587 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 148 821 человек, сообщили в региональном правительстве.