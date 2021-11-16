За сутки от коронавируса скончались 34 человека в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 17 по 18 ноября опасный вирус забрал жизни 34 человек. Скончались 23 женщины в возрасте от 47 до 95 лет и 11 мужчин - от 42 до 87 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии не стало 8 278 человек, болевших COVID-19.Растет и количество инфицированных жителей Ростовской области. За последние сутки вирус подхватили 643 человека, а общее число достигло 167 740.На Дону ситуация по коронавирусу остается напряженной. В связи с этим в регионе продолжает действовать ряд ограничений. Для посещения фитнес-клубов, салонов красоты и торговых центров необходимо предъявить QR-код. Кроме того, в общественных местах нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - полтора метра.