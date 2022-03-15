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За сутки коронавирусом заболели 875 человек в Ростовской области

За сутки коронавирусом заболели 875 человек в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели 875 человек за сутки. По данным на 17 марта, большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет (34,6%).

На втором месте по числу зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 30,2%. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 16,8% пенсионеров от 66 до 79 лет и 6,4% - старше 80. Также коронавирус подхватили несовершеннолетние. Медики зафиксировали 12% случаев инфицирования среди детей.

С начала пандемии борьбу с опасной инфекцией начали 350 572 человека. За последний месяц прирост зараженных снизился в несколько раз. Теперь врачи регистрируют в сутки менее тысячи заболевших вместо четырех тысяч. В связи с улучшением эпидситуации на Дону с 1 марта отменили ряд ковидных ограничений.
Фото: Яндекс.Новости.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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