Коронавирусом забоелли 1 113 жителей Ростовской области за сутки

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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 113 человек. По данным на 15 марта, большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 374 человека.На втором месте по числу пациентов с COVID-19 - снова молодежь. Диагноз подтвердился у 318 жителей региона от 18 до 45 лет. В числе зараженных оказались и пенсионеры. Коронавирус подхватили 179 человек от 66 до 79 лет и 73 - старше 80 лет. Также борьбу с опасной инфекцией начали дети. Врачи зафиксировали 168 случаев заболевания среди несовершеннолетних.Общее количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 348 628 человек. Из них более 90% уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех. По информации областного правительства, 10 555 человек скончались от тяжелых последствий.