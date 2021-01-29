За сутки коронавирус выявили в 50 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области за сутки медики зафиксировали 372 новых случая заражения COVID-19 в 50 муниципалитетах. Большинство из них - 142 человека, - жители донской столицы. Второе место по числу зараженных делят Батайск, Новошахтинск, Гуково, Таганрог и Азовский район.В Новочеркасске и Неклиновском районе инфекцию подхватили по 10 человек, а в Красносулинском - девять. По восемь новых пациентов с коронавирусом появилось в Белокалитвинском районе и Шахтах. В Зерноградском и Зимовниковском - по семь. В Семикаракорске диагноз подтвердился у шести жителей. По пять человек начали борьбу с вирусом в Сальском, Каменском, Верхнедонском, Мясниковском, Сальском, Миллеровском районах и городе Азове.По четыре человека заразились на территории Каменска-Шахтинска, а также районов Милютинского, Кагальницкого, Егорлыкского, Цимлянского, Тацинского. Аналогичная ситуация и в Чертковском, Обливском, Матвеево-Курганском, Константиновском, Тарасовском и Багаевском.В Донецке, Октябрьском, Морозовском, Пролетарском районах специалисты выявили по три человека с COVID-19. По два новых зараженных появилось в Целинском, Мартыновском, Кашарском, Песчанокопском, Ремонтненском районах и Зверево. Наименьшее количество новых инфицированных зафиксировали в Куйбышевском, Орловском, Веселовском, Боковском, Шолоховском, Дубовском, Аксайском районах и городе Волгодонске. Там за последние 24 часа заразились по одному жителю.Всего за период пандемии в Ростовской области коронавирус подтвердился у 64 067 человек. Из них 2 655 пациентов врачам не удалось спасти. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.