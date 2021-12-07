За сутки коронавирус выявили почти во всех городах и районах Дона

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус выявили в 54 из 55 муниципалитетов. За сутки с 8 по 9 декабря диагноз подтвердился у 648 человек.Почти треть новых инфицированных - жители донской столицы. Медики зафиксировали 185 случаев заболевания среди ростовчан. Также в лидирующей тройке остаются Таганрог (38 человек) и Шахты (36 человек). В Волгодонске положительные результаты ПЦР-тестов получили 29 человек, в Новочеркасске - 23, а в Аксайском районе - 20.Вирус подхватили по 18 человек из Неклиновского и Миллеровского районов. В Новошахтинске и Азовском районе заболели по 15 человек, в Батайске и Красносулинском - по 12, а в городе Каменске-Шахтинском - 11. В Белокалитвинском районе диагноз подтвердился у 10 человек, в Гуково, Азове, Константиновском, Песчанокопском, Мясниковском, Сальском, Каменском районах - по девять.На территории Тарасовского и Зерноградского районов заразились по восемь человек, в Октябрьском, Кагальницком, Зимовниковском и Орловском - по семь. Также вирус подхватили по шесть жителей Цимлянского, Егорлыкского, Веселовского, Тацинского районов, по пять - Мартыновского и Морозовского.Новыми пациентами с COVID-19 стали по четыре человека в Обливском, Пролетарском, Шолоховском, Волгодонском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском районах и Донецке, Зверево. В Боковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Целинском, Багаевском, Чертковском, Верхнедонском и Ремонтненском - по трое.Инфекцию обнаружили также у жителей Усть-Донецкого, Кашарского, Милютинского и Дубовского районов. Там вирус подхватили по два человека, а в Заветинском районе выявили одного зараженного.