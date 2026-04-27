Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В особняке начала XX века в Таганроге обнаружили уникальную печь

В особняке начала XX века в Таганроге обнаружили уникальную печь
Уникальную находку обнаружили в историческом доме № 79 по улице Либкнехта. Особняк возвели в начале прошлого века в стиле неоготики с элементами модерна.

Печь украшена редкими терракотовыми изразцами с оригинальной раскраской. Особенно ценным является узор из переплетенных цветов цикламена, выполненный в цветах, гармонирующих с первоначальным дизайном интерьера. Несмотря на то, что в советское время печь была переоборудована под кухонную плиту, ее декоративное внешнее покрытие осталось неповрежденным.

Новая владелица здания намерена провести полную реставрацию этого исторического элемента. По словам представителей музея, печь нуждается в деликатной очистке, реконструкции и восполнении недостающих изразцов.

Помимо восстановления печи, в планах хозяйки особняка – замена оконных рам на оригинальные деревянные, что позволит максимально приблизить облик здания к его первоначальному состоянию.
Фото: Музей градостроительства и быта г. Таганрог
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика