В особняке начала XX века в Таганроге обнаружили уникальную печь

Фото: Музей градостроительства и быта г. Таганрог

Уникальную находку обнаружили в историческом доме № 79 по улице Либкнехта. Особняк возвели в начале прошлого века в стиле неоготики с элементами модерна.Печь украшена редкими терракотовыми изразцами с оригинальной раскраской. Особенно ценным является узор из переплетенных цветов цикламена, выполненный в цветах, гармонирующих с первоначальным дизайном интерьера. Несмотря на то, что в советское время печь была переоборудована под кухонную плиту, ее декоративное внешнее покрытие осталось неповрежденным.Новая владелица здания намерена провести полную реставрацию этого исторического элемента. По словам представителей музея, печь нуждается в деликатной очистке, реконструкции и восполнении недостающих изразцов.Помимо восстановления печи, в планах хозяйки особняка – замена оконных рам на оригинальные деревянные, что позволит максимально приблизить облик здания к его первоначальному состоянию.