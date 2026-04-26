В Ростове-на-Дону наказали девушек за танцы у собора

Фото: Соцсети.

В Ростове наказали двух девушек за танцы у собора Пресвятой Богородицы. Видеоролик распространили в соцсетях.Многих жителей возмутило поведение девушек, которые танцевали напротив храма. Тогда ролик привлек внимание полиции. Участницами стали 36-летняя женщина и ее 17-летняя сестра. Жительниц задержали, они принесли свои извинения.- В отношении участниц составлены административные протоколы по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики», - сообщили в ГУ МВД по региону.