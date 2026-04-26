Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону наказали девушек за танцы у собора
В Ростове наказали двух девушек за танцы у собора Пресвятой Богородицы. Видеоролик распространили в соцсетях.

Многих жителей возмутило поведение девушек, которые танцевали напротив храма. Тогда ролик привлек внимание полиции. Участницами стали 36-летняя женщина и ее 17-летняя сестра. Жительниц задержали, они принесли свои извинения.

- В отношении участниц составлены административные протоколы по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики», - сообщили в ГУ МВД по региону.
Фото: Соцсети.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика