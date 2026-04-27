Последняя неделя апреля в Ростове будет ветреной и прохладной

Последняя рабочая неделя апреля в Ростове-на-Дону обещает быть дождливой и ветреной. Согласно прогнозу ростовского Гидрометцентра, жителей ожидает переменчивая погода с температурными колебаниями.Понедельник, 27 апреля. Неделя стартует с ощутимого ветра. Порывы будут достигать 10 метров в секунду. Днем ожидается +11 градусов, но к вечеру температура понизится до +5 градусов.Вторник, 28 апреля. Погодные условия начнут меняться в лучшую сторону. К полудню воздух прогреется до +15 градусов. Вечером ожидается +8 градусов. Ветер немного стихнет, его порывы составят до 7 метров в секунду.Среда, 29 апреля. Самый теплый день на неделе. Днем термометры покажут +16 градусов. Ветер станет почти неощутимым – не более 4 метров в секунду. Вечером прогнозируется +9 градусов.Четверг, 30 апреля. Последний день рабочей недели пройдет под знаком дождей. Осадки ожидаются в течение всего дня. Максимальная дневная температура составит +14 градусов, а к вечеру похолодает до +8 градусов. Сила ветра останется прежней – до 4 метров в секунду.Синоптики рекомендуют жителям Ростова учитывать погодные особенности при планировании своих дел на ближайшие дни.