Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Последняя неделя апреля в Ростове будет ветреной и прохладной

Последняя неделя апреля в Ростове будет ветреной и прохладной
Последняя рабочая неделя апреля в Ростове-на-Дону обещает быть дождливой и ветреной. Согласно прогнозу ростовского Гидрометцентра, жителей ожидает переменчивая погода с температурными колебаниями.

Понедельник, 27 апреля. Неделя стартует с ощутимого ветра. Порывы будут достигать 10 метров в секунду. Днем ожидается +11 градусов, но к вечеру температура понизится до +5 градусов.

Вторник, 28 апреля. Погодные условия начнут меняться в лучшую сторону. К полудню воздух прогреется до +15 градусов. Вечером ожидается +8 градусов. Ветер немного стихнет, его порывы составят до 7 метров в секунду.

Среда, 29 апреля. Самый теплый день на неделе. Днем термометры покажут +16 градусов. Ветер станет почти неощутимым – не более 4 метров в секунду. Вечером прогнозируется +9 градусов.

Четверг, 30 апреля. Последний день рабочей недели пройдет под знаком дождей. Осадки ожидаются в течение всего дня. Максимальная дневная температура составит +14 градусов, а к вечеру похолодает до +8 градусов. Сила ветра останется прежней – до 4 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют жителям Ростова учитывать погодные особенности при планировании своих дел на ближайшие дни.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика