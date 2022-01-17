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За сутки еще десять жителей Ростовской области скончались от последствий коронавируса

За сутки еще десять жителей Ростовской области скончались от последствий коронавируса

В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции справиться не смогли еще десять человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Среди новых погибших шесть женщин и четверо мужчин. Их возраст составляет от 27 до 85 лет. Все они имели хронические заболевания - сахарный диабет, онкологию, ожирение и другие. Коронавирус, попадая в организм, обостряет эти болезни. Причиной смерти, как правило, является внезапное их развитие и сопутствующие симптомы COVID-19.

Всего с начала пандемии в Ростовской области коронавирус подхватили 201 250 человек. Из них с последствиями болезни не справились 9 914 жителей, среди которых есть дети.
Фото: ria.ru
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