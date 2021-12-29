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На Дону за сутки от коронавируса скончались еще 16 человек

На Дону за сутки от коронавируса скончались еще 16 человек

В Ростовской области продолжает бушевать паднемия. Не всем удается справиться с болезнью. Так, за минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 16 жителей. Об этом сообщает правительство донского региона.

Среди погибших 12 женщин в возрасте от 62 до 92 лет и четверо мужчин, которым от 56 до 93 лет. Возраст погибших подтверждает необходимость в обязательном порядке вакцинировать граждан старше 60 лет. Они в большей степени находятся в зоне риска.

Стоит отметить, что причиной смерти сама коронавирусная инфекция не является. К летальному исходу приводят хронические заболевания, которые обостряет вирус. Среди них гипертония, онкология, сахарные диабет и другие.

За сутки еще у 355 жителей Ростовской области подтвердился COVID-19. С начала пандемии в Ростовской области коронавирус подхватили более 197 тысяч человек. Опасный вирус унес жизни 9 799 тысяч человек, среди которых есть дети.
Фото: Яндекс.Новости
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