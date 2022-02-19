На Дону почти семь тысяч беженцев из Донбасса подали заявления на получение выплат
В Ростовской области продолжается усиленная работа по оформлению и начислению выплат людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. По данным на 22 февраля, заявления подали 6 875 беженцев. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
- К настоящему времени единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили более двух тысяч человек, - рассказал первый замгубернатора Ростовской области по вопросам региональной, муниципальной и информационной политики Сергей Тюрин.
Отметим, что ранее губернатор донского региона Василий Голубев поручил усилить меры по работе с жителями ДНР и ЛНР. Чтобы оперативно решать все вопросы, к работе по начислению выплат привлекли дополнительных специалистов.
Напомним, что ситуация обострилась 18 февраля, когда перед гражданами выступили главы самопровозглашенных республик. Они объявили о массовой эвакуации. На территории Ростовской области находятся сейчас порядка 100 тысяч жителей Донбасса.
Спустя три дня Россия признала независимость ДНР и ЛНР. С обеими республиками глава государства подписал договоры о дружбе и взаимопомощи.