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За сутки 1 225 жителей Ростова заболели коронавирусом

За сутки 1 225 жителей Ростова заболели коронавирусом
Ростов остается лидером по количеству новых зараженных коронавирусом. По данным на 14 февраля, положительные результаты тестов на COVID-19 получили 1 225 жителей донской столицы. В Таганроге заболели 214 человек, в Волгодонске и Шахтах - по 204.

Диагноз подтвердился у 179 человек из Новочеркасска. Еще в числе пациентов с коронавирусом оказались 149 жителей Аксайского района, 110 - Азовского и 101 - Новошахтинска. В Батайске борьбу с инфекцией начали 93 человека, в Белокалитвинском районе - 83, а в Красносулинском - 74. На территории Гуково заразились 68 человек, в Октябрьском районе - 67, в Миллеровском - 64, а в Зерноградском - 63. Еще по 55 случаев заболевания выявили в Азове и Мясниковском районе, 54 - в Неклиновском.

Меньше всего пациентов с коронавирусом появилось в Советском районе. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили три человека. В остальных муниципалитетах борьбу с COVID-19 начали от 12 до 50 человек.

Всего с начала пандемии медики обнаружили опасный вирус у 266 838 жителей. По информации областного правительства, 3 962 из них заболели за прошедшие сутки.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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